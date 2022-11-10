Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin ŞimşekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.