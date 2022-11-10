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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Serdal Kalaycı   | 10.11.2022
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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