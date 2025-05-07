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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Ceren Aydınonat  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak.

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