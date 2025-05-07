Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten kulüp başarılarıyla ilgili değerlendirme
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve IWBF Avrupa Kupası 1 şampiyonu Galatasaray Fuzul'ün yönetici, teknik heyet ve oyuncuları ile isim sponsoru Fuzul'un yöneticileri, kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İstanbul
Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve davetliler katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dursun Özbek, Galatasaray'ın ilklerin takımı olduğunu dile getirerek, "Yarıştığımız her branşta Türkiye'ye örnek olmaya, sportif faaliyetlerimizle Türk gençlerini yetiştirmeye kendisini adamış bir kulübüz. Tekerlekli basketbol branşında 20 seneden beri faaliyet gösteriyoruz. Geriye baktığınız zaman bu 20 sene hep başarılarla dolu. Bu sene de hem Türkiye hem de Avrupa kupasını kazanarak taraftarlarımızı ve camiayı son derece mutlu ettiler." dedi.
Tekerlekli sandalye basketbolunun hem sportif hem de sosyal yönü kuvvetli olan bir spor branşı olduğunu vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Spor kulüplerinin Fuzul gibi kurumlar tarafından desteklenmesi de konuya ayrı bir özellik katıyor. Onların bu spor dalına önem göstermesi ülkemizin ihtiyacı olan konulardan bir tanesidir. Engelli vatandaşlarımızı spora yöneltmek son derece önemlidir. Enlerin ve ilklerin kulübü olarak kendimizi tanıtıyorsak burada da sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Yeni yapacağımız tesislerde otizmli bireyler için yüzmeyi de bu branşa eklemek suretiyle bu sosyal sorumluluk projelerine ilgi göstereceğiz ve tüm gayretimizle Türk vatandaşlarının ilgisini çekmeye çalışacağız. Tekerlekli sandalyedeki sporcularımızı seyrettiğiniz zaman başka bir heyecan duyuyorsunuz. İnancın, azmin nelere kadir olduğunu çok daha farklı bir şekilde görüyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü olarak paralimpik dallardaki ilgimizi artırarak devam ettireceğiz. Sponsorlarımızın desteği çok kuvvetli. Bu desteğin artmasını çok önemsiyoruz. Sedat hocama (İncesu) büyük bir teşekkür gönderiyorum. Paralimpik akademimizde bize danışman olarak hizmet verecek. Bu başarıda büyük bir emeği var."
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Özbek, Süper Lig'in henüz bitmediğini hatırlatarak, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Daha ligin bitmediği ve erken kutlamaların Galatasaray'a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz ligin başından daha konsantre bir şekilde sahaya odaklıyız." dedi.
Her maçı final havasında oynayacaklarını belirten Özbek, "Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.
RAMS Park'taki yenileme çalışmaları hakkında konuşan Özbek, "Işıklandırmayla ilgili ihalemizi yaptık, çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda da yeni ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem getiriyoruz. Stada gelen taraftarlarımızın keyifli zaman geçireceği bir sistemi yetiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na başarılar dileyen Özbek, "Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Voleybolda da öyleyiz. Bütün sporcularıma emekleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın misyonuna yakışır şekilde her branşta terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar." şeklinde konuştu.
Özbek, "Geriye dönüp baktığınızda futbolda size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz sporu saha içinde yapmayı arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmam. Çıkarım, sahada mücadelemi veririm, başarıyı getirmek için de bu mücadelede elimden gelen her şeyi yaparım." cevabını verdi.
"Galatasaraylı sporcularımız neyin nasıl başarılacağını bir kez daha gösterdi"
Eyüp Akbal ise çifte şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu serimize devam edeceğiz. Galatasaraylı sporcularımız bu ülkeye neyin nasıl başarılacağını bir kez daha gösterdi. Bu yolculukta sizlerle yürümek bizler için de bir ayrıcalıktır. Kulübü ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.
Furkan Akbal da bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Gerçek şampiyonluk hayalleri gerçeğe dönüştüren yüreklerle yazılır. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sporun birleştirici gücünü toplumla buluşturmayı, engelleri aşma azmi ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Engelsiz aslanlarımız bu sene ilham veren güçlü bir başarı ortaya koydular. 11. kez şampiyon olmakla kalmayıp Avrupa'ya da adımızı altın harflerle yazdırdık. Umuyorum ki bu çifte şampiyonluğumuzun niceleri olacak ve hep birlikte kutlayacağız." dedi.
Mehmet Cibara ise Galatasaray ile Fuzul iş birliğinin devam etmesini umduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.