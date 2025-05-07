Dolar
38.64
Euro
43.90
Altın
3,382.91
ETH/USDT
1,819.50
BTC/USDT
97,046.00
BIST 100
9,074.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasının seçimi için oturum gerçekleştiriliyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan ve Emirhan Topçu'nun tedavi süreçlerine kulübün sağlık ekibi tarafından devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da öğrencinin esnafı bulamayınca aldığı suların parasını bırakıp ayrılması kamerada
THY, İslamabad ve Lahor seferlerini iptal etti
Emine Erdoğan: İslam sanatı, ilahi olanı hatırlatandır
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Benzer haberler

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş yarın taraftarlara açık antrenman yapacak

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri belli oldu
Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon lira gelir elde etti

Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon lira gelir elde etti
"Portekizliler" Beşiktaş'ın yüzünü güldürüyor

"Portekizliler" Beşiktaş'ın yüzünü güldürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet