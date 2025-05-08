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Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa Öztürk  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Dutluca Mahallesi'nde Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil ile Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı.

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Kazada yoldan çıkan cip, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş (27) ve Gürsel Hoş (41), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından çalılıklara saklanan cip sürücüsü Y.S, ekipler tarafından yakalandı.

Hafif yaralı olan Y.S, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.S'nin 140 promil alkollü olduğu öğrenildi.


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