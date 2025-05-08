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Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan iki suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan iki suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S. ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak"tan kırmızı bültenle aranan H.A'nın Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

"Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kabine dönemimizde 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurt dışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.

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