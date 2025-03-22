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Spor

Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

İlyas Gün  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Samsun

Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 37 kulüpten 85 sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde sporcular, sıralama turu gerçekleştirdi.

Şampiyonada yarın final tırmanışları yapılacak.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin en iyi dağcılarını Samsun'da ağırladıklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Ekin ise spor tırmanış yarışmasının olimpik bir yarışma olduğunu belirterek, "İki gün sürecek olan bu müsabakalarda kız-erkek 4 kategoride 85 sporcumuz yarışacak." ifadesini kullandı.

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