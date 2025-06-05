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Spor, Futbol

Samsunspor, Youssef Ait Benasser ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Faslı ön libero oyuncusu Youssef Ait Benasser ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Erkut Kargın  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Samsunspor, Youssef Ait Benasser ile yollarını ayırdı

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulübün "Her güzel hikayenin bir vedası vardır" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

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"Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmemizde ve ikinci sezonumuzda Avrupa'ya uzanan bu tarihi yürüyüşteki önemli katkıların için teşekkürler. Sahada gösterdiğin karakter, takıma kattığın denge ve duruşunla hep takdir edildin. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor ama biz seni bu büyük sezondan güzel anılarla uğurluyoruz. Teşekkürler Youssef."

Samsunspor formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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