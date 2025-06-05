Dolar
39.32
Euro
45.18
Altın
3,387.61
ETH/USDT
2,619.90
BTC/USDT
105,308.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin ile prensipte anlaşmaya vardı.

Metin Arslancan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı

İstanbul

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Selçuk Şahin'in, A Milli Takım'ın ABD'deki kampının ardından düzenlenecek imza töreniyle görevine başlayacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB soruşturmasında etkinlik pişmanlıktan faydalanan zanlı, reklam ihalelerindeki para trafiğini anlattı
Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
Bakan Yerlikaya, motosiklet kazası mağdurunun videosu üzerinden uyarıda bulundu
Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı sıfır atık çalışmalarında başarıya ulaştı

Benzer haberler

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı

Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na gözünü dikti

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde adını finale yazdırdı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde adını finale yazdırdı
TFF'den bazı talimatlarda değişiklik

TFF'den bazı talimatlarda değişiklik
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Korkmaz, oyuncuların az süre aldığını düşünüyor

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Korkmaz, oyuncuların az süre aldığını düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet