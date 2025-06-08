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Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı

Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Cüneyt Çelik  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

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Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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