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Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠⁠İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta dördüncü ve son maçında Çin'le karşılaşacak.

(Pekin/14.30) (Fotoğraflı)

4- UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Fransa arasındaki üçüncülük maçı, MHP Arena'da, Portekiz ile İspanya arasındaki final mücadelesi ise Allianz Arena'da oynanacak.

(Stuttgart/16.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

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