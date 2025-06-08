Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta dördüncü ve son maçında Çin'le karşılaşacak.
(Pekin/14.30) (Fotoğraflı)
4- UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Fransa arasındaki üçüncülük maçı, MHP Arena'da, Portekiz ile İspanya arasındaki final mücadelesi ise Allianz Arena'da oynanacak.
(Stuttgart/16.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)
5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak tek erkekler finaliyle tamamlanacak.
(Paris/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.