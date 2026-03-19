Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi sonucu buzlanma meydana geldi.
Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan'da ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.