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Yaşam

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 3 kişiye nakledilecek.

Erkut Kargın, Batuhan Dişbudak  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Amasya'nın Suluova ilçesinde beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Ayşe Karaçağa'nın, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

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Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Karaçağa'nın organlarını bağışlama kararı aldı.

Kadının sağ böbreği Ankara'ya, sol böbreği Kahramanmaraş'a, karaciğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının çok önem arz ettiğini söyledi.

Hastanın 2 Haziran'da beyin kanamasıyla hastaneye geldiğini anlatan Erik, "Entübe bir şekilde geldi. Ayın 3'ünde yoğun bakıma alındı. Dün öğleden sonra 14.00 civarında beyin ölümü gerçekleşti, aile yakınlarıyla yapılan görüşme esnasında organ nakline müsaade alındı." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde yapılan operasyonla organların alındığını aktaran Erik, "Bir böbrek Ankara Başkent Üniversitesine, bir böbrek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine, karaciğer de Ondokuz Mayıs Üniversitesine gönderildi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayşe Teyze'ye de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

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