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Yaşam

Türkiye'de en fazla 80 çift bulunduğu tahmin edilen şah kartalı yakından izleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan türlerden şah kartallarını izleme ve takip çalışması yürütüyor.

İlyas Gün  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Türkiye'de en fazla 80 çift bulunduğu tahmin edilen şah kartalı yakından izleniyor

Samsun

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, "Şah Kartal Tür Eylem Planı" kapsamında Çorum'da yaşadığı belirlenen şah kartal yuvalarını takibe aldı.

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Üreme ve yuva kurma dönemi takip edilen şah kartallarının Çorum'da bulunan 2 yuvasında yeni yavrular da gözetlendi.

Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalının Türkiye'deki popülasyonunun 50 ila 80 çift arasında olduğu tahmin ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şah kartalının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas olarak nitelendirilen kırmızı listede bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de türün korunmasının özel bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir." ifadesine yer verildi.

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