Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 3 ilçenin kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer vererek, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…" ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bugün ne yapmalı?— Murat KURUM (@murat_kurum) June 8, 2025
En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı :)
Burası Bağcılar…@BagcilarBld pic.twitter.com/DUN1YyHTAz
"Nefes alma lokasyonu oldu"
Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, "Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçemizin kavşak noktasında bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur." bilgilerini verdi.
Görüşlerine yer verilen öğrenci Azra Balcı ise millet bahçelerinin hem çok güvenli hem de nefes alınacak güzel bir yer olduğunu ifade etti.
Farklı türde 2 bin 30 ağaç bulunuyor
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığınca 60 bin metrekare alanda kuruldu.
Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.