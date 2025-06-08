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Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 3 ilçenin kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Bakan Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer vererek, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…" ifadelerini kullandı.

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"Nefes alma lokasyonu oldu"

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, "Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçemizin kavşak noktasında bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur." bilgilerini verdi.

Görüşlerine yer verilen öğrenci Azra Balcı ise millet bahçelerinin hem çok güvenli hem de nefes alınacak güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Farklı türde 2 bin 30 ağaç bulunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığınca 60 bin metrekare alanda kuruldu.

Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

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