Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu.
Trabzon
Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
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Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.
Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
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