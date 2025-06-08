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Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu
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Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu.

Enes Sansar  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

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Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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