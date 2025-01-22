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Spor

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ankara

Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, ev sahibi ülkeden Jin Woodman ile karşılaştı.

Dünya 4 numarası Ahmet, korttan 2-0 (6-2, 6-4) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

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