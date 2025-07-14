Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA klasmanında 74. numaraya yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura çıkarak tarihe geçen Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sırada yer alan Zeynep, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.