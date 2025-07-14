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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA klasmanında 74. numaraya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA klasmanında 74. numaraya yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura çıkarak tarihe geçen Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.

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WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sırada yer alan Zeynep, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

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