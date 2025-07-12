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Iga Swiatek, Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Iga Swiatek, Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Swiatek ile dünya 12 numarası Anisimova karşı karşıya geldi.

24 yaşındaki Polonyalı tenisçi, Wimbledon'da ilk kez final mücadelesi veren 23 yaşındaki ABD'li rakibini 57 dakika süren maçta 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Grand slam turnuvalarında 1988 yılındaki Fransa Açık finalinden sonra ilk kez bir final maçı, 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona erdi. Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitti.

Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.

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