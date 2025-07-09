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Sinner ve Djokovic, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Jannik Sinner ve Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Sinner ve Djokovic, Wimbledon'da yarı finale çıktı

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 10. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Sinner ile 10'uncu basamakta yer alan ABD'li Ben Shelton karşılaştı.

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Sinner, rakibini 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Günün diğer tek erkekler mücadelesinde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile İtalyan sporcu Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-7, 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan Djokovic, yarı finalde Sinner ile kozlarını paylaşacak.

Tek kadınlarda ise İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, dünya 7 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Polonyalı sporcu Iga Swiatek'in rakibi oldu.

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