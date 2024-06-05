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Spor

Ozan Kabak, Türkiye'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.

Fatih Erel  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Ozan Kabak, Türkiye'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

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