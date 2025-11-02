Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,861.70
BTC/USDT
110,423.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Celtics'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "triple-double"a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Yunus Kaymaz  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Celtics'i yendi

Londra

TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı.

Celtics'te Baylor Scheierman 17, Payton Pritchard 14, Jaylen Brown 12 sayıyla oynadı.

Warriors, son dakikada kaybetti

Indiana Pacers'a konuk olan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 114-109 kaybetti.

Bu sezon ilk galibiyetini alan ev sahibi ekipte Aaron Nesmith 31, Pascal Siakam 27, Quenton Jackson 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 24 sayı, Jimmy Butler 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Jonathan Kuminga 17 sayılık performans sergiledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak
Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı: İsrail bizi sessizce öldürmek istedi ama başaramadı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Benzer haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Celtics'i yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Celtics'i yendi

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefatının 5. yılında anılıyor

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak
Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'leri Francisco ve Moneke

Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'leri Francisco ve Moneke
Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök: Bizim için mutluluk ve gurur verici bir yaz geçirdik

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök: Bizim için mutluluk ve gurur verici bir yaz geçirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet