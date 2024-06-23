Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,465.80
BTC/USDT
64,006.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.

Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da altın madalya kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "1500 metre serbest finalinde 14.55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti
TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı
Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Benzer haberler

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Elazığ'da 6 yılda 37 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi

Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

14 yaşındaki milli yüzücü Baran'ın hedefi 4 yıl sonraki paralimpik oyunları

14 yaşındaki milli yüzücü Baran'ın hedefi 4 yıl sonraki paralimpik oyunları
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 kotası aldı

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 kotası aldı
Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet