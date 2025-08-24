Dolar
logo
Spor

Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, dünya şampiyonluğu peşinde

Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, dünya şampiyonluğu peşinde Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki Samet, eylül ayında Liverpool'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Samet, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Samet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 kilogramda ringe çıktığını söyledi. Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Samet, "Avrupa şampiyonuyum. Hedefimiz şu anda dünya şampiyonası var. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 5 Eylül'de 2025 Dünya Boks Şampiyonası başlıyor. İnşallah dünya şampiyonluğu madalyamı alıp Türkiye'mize armağan edeceğim. Evimize döneceğiz." dedi.

"İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz"

Uzun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Samet, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 aydır çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da bir kampımız daha olacak. Ondan sonra inşallah İngiltere'ye yolculuğumuz başlıyor. İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz. Şu anda takım olarak çok hazırız. Hocalarımız bizimle bizzat ilgileniyorlar. Odaklandık, inşallah madalya için çabalayacağız."

Samet Gümüş, sonuna kadar mücadele edeceğini ifade ederek, "Bizi destekleyenler de bize inanıyor. İnşallah onların inançlarını boşa çıkartmayız. Çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Biz inanıyoruz. Bizi destekleyenlerin inancını da boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

