Dolar
42.33
Euro
49.21
Altın
4,151.41
ETH/USDT
3,136.20
BTC/USDT
96,162.00
BIST 100
10,533.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"na katılıyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Kurumsal Haberler

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca, "Kırgızistan Basın ve Enformasyon Günü" dolayısıyla düzenlenen törende Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya verildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya

Bişkek

Bakanlık tarafından başkent Bişkek'te gerçekleştirilen törende ülke medyasına emek veren basın mensupları ödüllendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, törende yaptığı konuşmada kamuoyunun oluşumuna katkı sunan tüm gazetecileri tebrik ederek, basının modern, açık ve demokratik devlet için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kulubayev, "Ülkemizin dış politikasında sizin rolünüz çok önemli. Bakanlık olarak sizi yalnızca bir gözlemci değil aynı zamanda stratejik bir ortak olarak görmeye devam edeceğiz." dedi.

Kırgızistan’ın bölgesel istikrara yaptığı katkıya dikkati çeken Kulubayev, "Sizin yayınlarınız sayesinde Kırgızistan'ın misafirperver, istikrarlı ve çağdaş bir devlet olarak güncel imajı uluslararası arenaya yansımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ile temsilcilerinin katıldığı törende Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, hükümet gazetesi Kırgız Tuusu ile AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya

Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor

İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyası peşinde

Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde

Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde
AA'dan "yapay zeka ve gazeteciliğin yeni rotası" kitabı

AA'dan "yapay zeka ve gazeteciliğin yeni rotası" kitabı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet