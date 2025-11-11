Dolar
42.22
Euro
48.87
Altın
4,135.72
ETH/USDT
3,560.50
BTC/USDT
105,098.00
BIST 100
10,833.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor

İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyası peşinde

İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyası peşinde Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Doğuştan işitme engelli 35 yaşındaki Kadir Kuş, güreşe 2005 yılında başladı.

Kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadir, 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadir Kuş, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, güreşe 2005'te eniştesi Engin Özen'in yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Daha sonra 2007 yılında milli takıma seçildiğini belirten Kadir, Samsun'da düzenlenen 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde olimpiyat şampiyonu olduğunu aktardı.

Kadir Kuş, kariyerimde dünya ikinciliği de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefim Tokyo'da altın madalya almak. Bu yedinci kampımız. Çok emek verdik. Federasyonumuzun bize çok büyük desteği var. 85 milyon halkımıza borcum var. İnşallah bunu altın madalya ile ödüllendireceğim. Orada bayrağımızı dalgalandıracağım. İstiklal Marşı'mızı okutacağım."

Başarısında disiplinli ve çok çalışmanın büyük katkısı olduğunu anlatan Kadir, kendisi gibi işitme engeli olan bireylere de spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
İstanbul trafiği itfaiyenin yangınlara varış süresini uzattı
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon

Benzer haberler

Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor

Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor

İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyası peşinde

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Bakan Bak'ı ziyaret etti

CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu

CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu
Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde

Türkiye şampiyonları Rabia ve Evin, Riyad'da altın madalya peşinde
Milli boksör Ayşenur, Türkiye'deki başarılarını Avrupa'da "taçlandırdı"

Milli boksör Ayşenur, Türkiye'deki başarılarını Avrupa'da "taçlandırdı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet