Milli yüzücü Kuzey Tunçelli ve Nusrat Allahverdi'den dünya gençler şampiyonluğu
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte, Nusrat Allahverdi ise erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
Ankara
Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey Tunçelli, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.
Öte yandan, Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.
Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.
Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.
Bakan Bak, dünya gençler şampiyonu milli yüzücüleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya Otopeni'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14:48.81'lik derecesiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi olan Nusrat Allahverdi'yi kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli yüzücülerimizin başarılarının devamını diliyorum."