Bakan Bak'tan milli yüzücü Selin Hürmeriç'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nın solo kategorisinde gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i tebrik etti.

Fatih Çakmak  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Bakan Bak'tan milli yüzücü Selin Hürmeriç'e tebrik

Ankara

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Selin Hürmeriç'in başarılarının devamını diliyorum."

