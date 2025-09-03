Dolar
Spor

Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Yaprak Erkek, ABD maçını kazanacaklarına inanıyor

Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Yaprak Erkek, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın karşılaşacakları ABD maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Muhammed Boztepe  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Yaprak Erkek, ABD maçını kazanacaklarına inanıyor Fotoğraf: Muharrem Çam/AA

Banghok

Zehra Güneş ve Yaprak Erkek, yarın Huamark Spor Salonu'nda TSİ 16.30'da başlayacak mücadele öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli orta oyuncu Zehra Güneş, son 16 turunda Slovenya'yı yenerek çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Slovenya maçının zor geçtiğini belirten Zehra Güneş, "Biz pes etmedik ve 3-0'lık net bir galibiyetle çeyrek finale çıkabildik. Çok inatçı ve agresif bir oyun sergiledik. Tüm takım arkadaşlarım maçı çok hissetti. Bir adım daha atabilmek önemliydi." dedi.

Yarın çeyrek finalde ABD ile karşılaşacaklarını anımsatan Zehra, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD maçının hazırlıklarını tamamladık. Umarım elimizden gelenin en iyisini yapıp tekrardan güzel bir galibiyetle ayrılırız. Zor ve geleneği olan bir takım. Her zaman kürsüde yer alıyorlar. Slovenya maçından daha zor olacak. Kendi sorumluluklarımızın bilincinde olup ve disiplini bırakmadığımız sürece mutlu bir şekilde ayrılabiliriz. Sadece kazanmaya odaklıyız. Ruhumuzu sahaya koymaya ve birbirimize yardım etmeye hazırız. Baskı ve stresi dışarda bırakmayı hedefliyoruz. Umarım istediğimiz gibi devam ederiz."

Zehra Güneş, her organizasyonun yeni bir hikayeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Her geldiğimiz turnuva farklı. Bir daha orada olabilecek miyiz, bunu bilemiyoruz. 4 senede bir oynanıyor ve olimpiyatlar düzeyinde bir turnuvada çeyrek final oynayacağız. Tabii ki elimizden geleni yapıp tekrardan ilkleri yaşamak istiyoruz. Umarım o gün şans bizden yana olur. Performansımızı istediğimiz gibi sahaya koyup devam edebiliriz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." diye konuştu.

Yaprak Erkek: "ABD çok güçlü bir rakip"

Milli smaçör Yaprak Erkek de Slovenya maçında saha içinde iyi bir enerjileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Slovenya maçının başından sonuna kadar mücadeleyi hiç bırakmadık. Birinci ve üçüncü setlerdeki kritik anlarda tecrübemiz ve o enerjimizle setin sonlarını getirdik. Mücadeleyi 3-0 kazandığımız için mutluyuz. Yarın ABD ile çeyrek finalde karşılaşacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. ABD çok güçlü bir rakip. Bu maçı kazanıp yarı finali çıkmak istiyoruz. Hedefimiz burada şampiyonluk. O yüzden tüm maçlarda olduğu gibi tam konsantrasyonla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada tüm rakipler çok iyi. Çok iyi hazırlanarak buraya geliyorlar. Önemli olan ne olursa olsun kazanmak."

