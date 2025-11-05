Dolar
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan ve partisinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i anma töreni ile ⁠"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen törene iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.45/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Yolcu İçin 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak.

(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 Yılı Hac Kurası törenine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 14. Rize Tanıtım Günleri'nin açılış programına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Amsterdam/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, müsabaka öncesi Mesta Plzen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Viktoria Plzen Teknik Direktörü Miroslav Koubek ve bir oyuncusu, maç öncesi Mesta Plzne Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/Plzen/20.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerinde yapacak.

- Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve bir oyuncusu, müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanını burada yapacak.

(Samsun/13.30/16.00/18.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek

(Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımıyla Sırbistan'da karşılaşacak.

(Belgrad/19.00)

7- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Braşov/20.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Letonya'nın TTT Riga, J Grubu'nda ise Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Riga/20.00/Vyronas/20.30)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından, Güneysu-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Rize/16.00) (Fotoğraflı)

Türkiye ve dünya gündemi

