Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 127'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 127'nciliğe yükseldi.
Ankara
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 21 basamak birden atladı.
22 yaşındaki raket böylece 15 Temmuz'da dünya 130 numarası olarak elde ettiği kariyer rekorunu kırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.