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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 127'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 127'nciliğe yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 127'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Ankara

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 21 basamak birden atladı.

22 yaşındaki raket böylece 15 Temmuz'da dünya 130 numarası olarak elde ettiği kariyer rekorunu kırdı.

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