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Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Fatih Gazioğlu  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi, Avustralyalı raket Emerson Jones ile karşılaştı.

Bir saat 17 dakika süren maçta genç milli sporcu, rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı ve dördüncü şampiyonluğunu elde etti.


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