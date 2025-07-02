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Dünya

Avustralya, antisemitik sözlere sahip şarkısı nedeniyle ABD'li rapçi West'in vizesini iptal etti

Avustralya hükümeti, "Ye" ismiyle de tanınan ABD'li rapçi Kanye West'in "Heil Hitler (Hitler'e Selam)" adlı şarkısı nedeniyle rapçinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Avustralya, antisemitik sözlere sahip şarkısı nedeniyle ABD'li rapçi West'in vizesini iptal etti

Melbourne

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkenin resmi yayın kuruluşu ABC News'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burke, eşi Bianca Censori'nin ailesinin yaşadığı Melbourne kentine sık sık seyahat eden ABD'li rapçi West'in vizesinin yakın zamanda yayınlanan "Heil Hitler" adlı şarkısı nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

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İsmini, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist İşçi Partisinin destekçilerinin kullandığı slogandan alan şarkının Nazi değerlerini övdüğünü savunan Burke, şarkı sözlerinin antisemitik ifadeler içerdiğini vurguladı.

West, antisemitik yorumları nedeniyle sık sık eleştiriliyor

Ekim 2022'de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle X ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda da West, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

West, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

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