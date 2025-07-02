Avustralya merkezli hava yolu şirketi: Siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin verileri çalındı
Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketi, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.
Ankara
BBC'nin haberine göre, Avustralyalı hava yolu şirketi, 30 Haziran Pazartesi günü sistemde "olağan dışı aktivite" yaşandığını tespit etti.
Sistemi denetleyen yetkililer, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve yolcu numarası gibi verilerinin çalındığını belirtti.
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Hava yolu şirketi, veri sızıntısının kapsamını araştırmaya devam ettiklerini ve çalınan veriler arasında müşterilere ait kredi kartı ya da pasaport bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.
Şirket, saldırıya ilişkin Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Avustralya polisini bilgilendirdiklerini ifade etti.
Qantas Üst Yöneticisi (CEO) Vanessa Hudson, yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı müşterilerden özür diledi.
Hudson, gerekli desteğin sağlanması için müşteriler ile temas halinde olduklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.