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Dünya

Avustralya merkezli hava yolu şirketi: Siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin verileri çalındı

Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketi, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Avustralya merkezli hava yolu şirketi: Siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin verileri çalındı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Avustralyalı hava yolu şirketi, 30 Haziran Pazartesi günü sistemde "olağan dışı aktivite" yaşandığını tespit etti.

Sistemi denetleyen yetkililer, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve yolcu numarası gibi verilerinin çalındığını belirtti.

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Hava yolu şirketi, veri sızıntısının kapsamını araştırmaya devam ettiklerini ve çalınan veriler arasında müşterilere ait kredi kartı ya da pasaport bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Şirket, saldırıya ilişkin Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Avustralya polisini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Qantas Üst Yöneticisi (CEO) Vanessa Hudson, yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı müşterilerden özür diledi.

Hudson, gerekli desteğin sağlanması için müşteriler ile temas halinde olduklarını kaydetti.

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