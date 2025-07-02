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Dünya

Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar 35 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Avustralya'da etkili olan aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar 35 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Ankara

ABC News'in haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar günlük hayatta aksaklıklara yol açtı.

Yağış nedeniyle Sydney Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edilirken, eyalette 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, fırtına ve şiddetli yağışın yol açabileceği sellere karşı acil durum uyarısı yaptı.

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