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Ekonomi

Türk kozmetik sektörü Avustralya pazarında büyümeyi hedefliyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Avustralya hem büyüyen kozmetik pazarı hem de Asya-Pasifik'e açılan stratejik konumu sayesinde Türk markaları için büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

Uğur Aslanhan  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Türk kozmetik sektörü Avustralya pazarında büyümeyi hedefliyor

İstanbul

Avustralya pazarında büyümeyi hedefleyen Türk kozmetik üreticileri, bu ülkeye yönelik ticaret heyeti organizasyonu düzenledi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Avustralya Sidney'de düzenlenen "Cosmeet Avustralya Kozmetik Sektörü Ticaret Heyeti"ne 13 Türk şirketi katıldı.

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Türk kozmetikçilerin ihracat potansiyelini güçlendirmek ve sektörün Avustralya pazarında büyümesini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda Türk firmaların yöneticileri, ülkenin önde gelen kozmetik ithalatçıları, distribütörleri ve perakende firmalarından meslektaşları ile bir araya geldi.

Heyet programı kapsamında ikili iş görüşmeleri, sektörel sunumlar, firma, süpermarket ve mağaza ziyaretleri ile pazar analizine yönelik bilgilendirme oturumları düzenlendi. Türkiye'nin kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanındaki ihracat gücünü ve markalaşma vizyonunu dünyaya tanıtmayı hedefleyen programda Türk ve Avustralyalı firmalar arasında toplam 168 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Türk markalarının yenilikçi, kaliteli ve doğal içerikli ürünleri Avustralya pazarında büyük ilgi görürken, Avustralya pazarındaki dağıtım kanalları, kozmetik mağazaları, süpermarketler ve departman mağazaları ziyaret edilerek pazar ve ürün analizi gerçekleştirildi.

İKMİB Kozmetik, Temizlik ve Private Label Sektörü Komite Başkanı Uğur Adıyaman ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Süleyman Özgür Öztürk'ün hazır bulunduğu organizasyonu Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş ve Sidney Ticaret Müşaviri Yavuz Gökçayır ziyaret etti.

"Kozmetik sektörünün küresel rekabet gücünü artırma hedefinde önemli bir adım"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörel ticaret heyetleri ve milli katılım organizasyonları ile ihracatçıları yeni pazarlara taşıdıklarını belirterek, bu yıl 7 milli katılım, 6 ticaret heyeti ve 5 info stant katılımı gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar 10 ticaret heyeti daha düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

Avustralya'nın hem büyüyen kozmetik pazarı hem de Asya-Pasifik'e açılan stratejik konumu sayesinde Türk markaları için büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Pelister, "Bu ülkede düzenlediğimiz heyet programı, Türk kozmetik sektörünün küresel rekabet gücünü artırma hedefinde önemli bir adım oldu. Heyet sayesinde Türkiye'nin güzellik ve bakım alanındaki güçlü üretim kapasitesini küresel platformda daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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