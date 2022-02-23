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Spor

Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutlu

Yenimahalle Belediyesspor Kadın Hentbol Takımı'nda oynarken İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer olan milli hentbolcu Beyza Karaçam, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Özgür Alantor   | 23.02.2022
Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutlu

Kastamonu

Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında 2 ve 6 Mart'ta İzlanda ile oynanacak maçlar öncesi Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki sporcu, iyi bir performans sergilemek için çalışmalarına devam ediyor

Beyza Karaçam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine hentbola başladığını aktarırken, "Samsun Gençlikspor'da 8 yıl oynadım. Sonrasında Görelespor'a, bir sene orada ter döktükten sonra da Yenimahalle Belediyespor'a transfer oldum. İki yıldır burada oynuyordum." ifadelerini kullandı.

IFK Kristianstad'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren milli hentbolcu, şunları kaydetti:

"Yenimahalle Belediyespor ile IFK Kristianstad arasında geçen yıl 18 Kasım'da oynanan Avrupa kupası maçı için İsveç'e gittik. İki maçımız da oradaydı. İzlendiğimi biliyordum. Orada gösterdiğim iyi performans sayesinde transfer sürecim gerçekleşti. Mutluyum, gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Beni arayanlar da aynı şekilde gururluydu. Mutluluğumu onlar da paylaştı. Kariyer planlarımda yurt dışı vardı. Bunun için çalışıyordum."

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