Dolar
32.51
Euro
34.84
Altın
2,379.98
ETH/USDT
2,989.60
BTC/USDT
61,375.00
BIST 100
9,573.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 'nde ‘’Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı’'nda konuşuyor
logo
Spor

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

Fatih Erel  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Istanbul

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başarılarıyla Türk spor camiasının gururu olan olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi." denildi.

Yaklaşık 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 öncesinde Mete Gazoz hakkında çıkan haberde, şu detaylara yer verildi:

"Tokyo Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonundan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma uzman erbaşların taksirli suçlar nedeniyle sözleşmelerinin sonlandırılmasına iptal
Bayram tatilinde en çok kaza İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi
İnhisar'ın ilk kadın belediye başkanı 30 yıl sonra dedesinin koltuğunu devraldı
Depremde 21 kişinin öldüğü oteldeki 33 kolondan 5'inin olmadığı iddianamede
Büyükelçilerden AA'nın "Kanıt" belgeseline tebrik

Benzer haberler

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Paris'teki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaya yuva oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı

Paris'te Olimpiyatlarda yurtlarından çıkarılacak öğrencilerin barınma sorunu sürüyor

Paris'te Olimpiyatlarda yurtlarından çıkarılacak öğrencilerin barınma sorunu sürüyor
Paris Olimpiyatları'nda açılış törenine karekod ile girilecek

Paris Olimpiyatları'nda açılış törenine karekod ile girilecek
Avrupa'da Gazze'ye destek gösterileri sürüyor

Avrupa'da Gazze'ye destek gösterileri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet