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Dünya

Paris Olimpiyatları'nda iş yükü artacak belediye çalışanları ek ücret talebiyle gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları süresince iş yükü artacak belediye çalışanları, ek ücret talebiyle gösteri düzenledi.

Esra Taşkın  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Paris Olimpiyatları'nda iş yükü artacak belediye çalışanları ek ücret talebiyle gösteri düzenledi

Paris

Paris, 100 yıl aradan sonra 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkentteki belediye çalışanları, Genel İş Sendikasının çağrısıyla (CGT) gösteri düzenledi.

Göstericiler ellerinde CGT bayrakları ve "2024 Olimpiyat Oyunları Paris'in Kamu Çalışanları Olmadan Olmaz" yazılı pankart taşıdı.

Olimpiyat Oyunları sırasında iş yükü artacak olan belediye çalışanları, bu süreçte 1900 avro ek ödeme talep ediyor.

Paris'in, olimpiyatlar süresince yaklaşık 15 milyon turisti ağırlaması bekleniyor.

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