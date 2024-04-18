Dolar
32.49
Euro
34.73
Altın
2,379.71
ETH/USDT
3,047.80
BTC/USDT
62,763.00
BIST 100
9,496.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşılıyor
logo
Dünya

STK'lere göre, Fransız hükümeti, düzensiz göçmen tahliyesiyle olimpiyat öncesi "temiz" Fransa istiyor

Fransız polisinin 16 Nisan'da, Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde yaklaşık 450 kişinin kaldığı binayı tahliye etmesi insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Şeyma Uzundere  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
STK'lere göre, Fransız hükümeti, düzensiz göçmen tahliyesiyle olimpiyat öncesi "temiz" Fransa istiyor

Ankara

Fransa'da insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları (STK), hükümetin başkent Paris'te yüzlerce düzensiz göçmenin mesken tuttuğu binayı tahliye etmesini, ülkenin bu yaz ev sahipliği yapacağı "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları" öncesi yabancılardan arındırılmış "temiz" Fransa imajı çizme çabası olarak yorumladı.

Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde Fransız polisinin müdahalesiyle aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu düzensiz göçmenlerin tahliyesi tepkilere neden oldu.

Polisin tahliye sırasında düzensiz göçmenlere müdahale ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansırken, insan hakları derneklerinden bazı temsilciler tahliye sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Temiz" Fransa imajı çizilmek isteniyor

Merkezi Fransa'da bulunan insani yardım örgütü Dünya Doktorlarından (Medecins du Monde) Paul Alauzy, Fransa hükümetinin uzun süredir göçmenlere ve sokakta kalanlara karşı kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Alauzy, yakın zamanda yürürlüğe giren ve göçmenlere bazı kısıtlamalar getiren göç yasasının da bu durumun göstergesi olduğuna işaret etti.

Hükümetin göçmenlere yönelik kötü muamelesinin yeni bir şey olmadığını dile getiren Alauzy, yaklaşan Paris Olimpiyatları'nın ise göçmen politikalarının uygulanmasında hızlandırıcı etkisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Alauzy, yaklaşık bir aydır Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde göçmenlerin ve sokakta yaşayanların hızla bölgelerinden uzaklaştırıldığını ve hükümetin Paris Olimpiyatları öncesi şehirle ilgili imaj çizmeye çalıştığını belirtti.

"Böylece (Paris Olimpiyatları'nda) tüm dünya kameralarının önünde oldukça temiz bir şehir sunuyoruz." ifadesini kullanan Alauzy, Fransa'nın böylesi bir imaj yerine "insanları karşılamaya ve dayanışma göstermeye yetkin ülke" profili de çizebileceğini ancak şu an yaşanan durumun bu olmadığını söyledi.

Alauzy, Fransa'nın merkez bölgesinden tahliye edilen düzensiz göçmenlerin yarısından fazlasının "güvenli ve kalıcı" barınak sağlanmadan yerinden edildiğini vurguladı.

Tahliye edilenler arasında çoğu Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydeden Alauzy, bu kişilerin kalıcı barınak taleplerinin yetkili makamlarca reddedildiğini belirterek, hükümete yabancı karşıtlığı eleştirisinde bulundu.

Birleşik Göçmenler Derneği temsilcisi Romain Prunier ise Paris Olimpiyatları öncesi hızlanan tahliyelerin genellikle yeterli gerekçeler gösterilmeden yapıldığını söyledi.

Öte yandan hükümetin boş binalara el koyarak düzensiz göçmenlerin ve evsizlerin barınma ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Prunier, bu konuda siyasi irade ortaya konmadığı yorumunu yaptı.

Fransız polisi 16 Nisan'da, Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde yaklaşık 450 kişinin kaldığı binayı tahliye etmişti.

Polisin müdahalesiyle düzensiz göçmenlerin binadan valizleriyle ayrılmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu, tahliyeye tepki göstermişti.

Fransız basını, yaklaşık 250 polisin görevlendirildiği operasyonla gerçekleşen tahliyenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlık olduğu değerlendirmesine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her şeyden evvel biz Kudüs'te, Gazze'de ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz

Benzer haberler

STK'lere göre, Fransız hükümeti, düzensiz göçmen tahliyesiyle olimpiyat öncesi "temiz" Fransa istiyor

STK'lere göre, Fransız hükümeti, düzensiz göçmen tahliyesiyle olimpiyat öncesi "temiz" Fransa istiyor

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edilecek

Fransa'da polis, yüzlerce düzensiz göçmenin kaldığı binayı tahliye etti

Fransa'da polis, yüzlerce düzensiz göçmenin kaldığı binayı tahliye etti
Bakan Bak: Hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalyada yaptığımız zirveyi kalıcı hale getirmek

Bakan Bak: Hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalyada yaptığımız zirveyi kalıcı hale getirmek
Paris'teki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaya yuva oldu

Paris'teki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaya yuva oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet