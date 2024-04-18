STK'lere göre, Fransız hükümeti, düzensiz göçmen tahliyesiyle olimpiyat öncesi "temiz" Fransa istiyor
Fransız polisinin 16 Nisan'da, Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde yaklaşık 450 kişinin kaldığı binayı tahliye etmesi insan hakları savunucularının tepkisini çekti.
Ankara
Fransa'da insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları (STK), hükümetin başkent Paris'te yüzlerce düzensiz göçmenin mesken tuttuğu binayı tahliye etmesini, ülkenin bu yaz ev sahipliği yapacağı "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları" öncesi yabancılardan arındırılmış "temiz" Fransa imajı çizme çabası olarak yorumladı.
Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde Fransız polisinin müdahalesiyle aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu düzensiz göçmenlerin tahliyesi tepkilere neden oldu.
Polisin tahliye sırasında düzensiz göçmenlere müdahale ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansırken, insan hakları derneklerinden bazı temsilciler tahliye sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
"Temiz" Fransa imajı çizilmek isteniyor
Merkezi Fransa'da bulunan insani yardım örgütü Dünya Doktorlarından (Medecins du Monde) Paul Alauzy, Fransa hükümetinin uzun süredir göçmenlere ve sokakta kalanlara karşı kötü muamelede bulunduğunu belirtti.
Alauzy, yakın zamanda yürürlüğe giren ve göçmenlere bazı kısıtlamalar getiren göç yasasının da bu durumun göstergesi olduğuna işaret etti.
Hükümetin göçmenlere yönelik kötü muamelesinin yeni bir şey olmadığını dile getiren Alauzy, yaklaşan Paris Olimpiyatları'nın ise göçmen politikalarının uygulanmasında hızlandırıcı etkisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Alauzy, yaklaşık bir aydır Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde göçmenlerin ve sokakta yaşayanların hızla bölgelerinden uzaklaştırıldığını ve hükümetin Paris Olimpiyatları öncesi şehirle ilgili imaj çizmeye çalıştığını belirtti.
"Böylece (Paris Olimpiyatları'nda) tüm dünya kameralarının önünde oldukça temiz bir şehir sunuyoruz." ifadesini kullanan Alauzy, Fransa'nın böylesi bir imaj yerine "insanları karşılamaya ve dayanışma göstermeye yetkin ülke" profili de çizebileceğini ancak şu an yaşanan durumun bu olmadığını söyledi.
Alauzy, Fransa'nın merkez bölgesinden tahliye edilen düzensiz göçmenlerin yarısından fazlasının "güvenli ve kalıcı" barınak sağlanmadan yerinden edildiğini vurguladı.
Tahliye edilenler arasında çoğu Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydeden Alauzy, bu kişilerin kalıcı barınak taleplerinin yetkili makamlarca reddedildiğini belirterek, hükümete yabancı karşıtlığı eleştirisinde bulundu.
Birleşik Göçmenler Derneği temsilcisi Romain Prunier ise Paris Olimpiyatları öncesi hızlanan tahliyelerin genellikle yeterli gerekçeler gösterilmeden yapıldığını söyledi.
Öte yandan hükümetin boş binalara el koyarak düzensiz göçmenlerin ve evsizlerin barınma ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Prunier, bu konuda siyasi irade ortaya konmadığı yorumunu yaptı.
Fransız polisi 16 Nisan'da, Paris'in Vitry-sur-Seine banliyösünde yaklaşık 450 kişinin kaldığı binayı tahliye etmişti.
Polisin müdahalesiyle düzensiz göçmenlerin binadan valizleriyle ayrılmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu, tahliyeye tepki göstermişti.
Fransız basını, yaklaşık 250 polisin görevlendirildiği operasyonla gerçekleşen tahliyenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlık olduğu değerlendirmesine yer vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.