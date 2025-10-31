Dolar
Dünya

Paris'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için güvenlik önlemleri artırılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya konulacağı bildirildi.

Esra Taşkın  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Paris'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için güvenlik önlemleri artırılacak

Paris

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, konuk olduğu TF1 kanalında, müzedeki soygunla ilgili yürütülen idari soruşturmadaki gelişmelere değindi.

Dati, soruşturmanın Louvre Müzesi'ne yönelik soygun ve izinsiz giriş riskinin 20 yılı aşkın süredir hafife alındığını ortaya koyduğunu kaydederek, "Böyle devam edemeyiz." dedi.

Louvre Müzesi'ne izinsiz girişleri ve araçlı saldırıları önlemeye yönelik güvenlik önlemlerinin en geç yıl sonunda uygulama konulmuş olacağını duyuran Dati, Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars'a acilen müze konseyini toplaması talimatı verdiğini aktardı.

Dati, Louvre Müzesi hakkında "Yönetişimi yeniden gözden geçirmeliyiz ve yönetim düzeyinde yeni bir emniyet ve güvenlik birimi kurmalıyız" diyerek, böylelikle müzeye yönelik soygun ve izinsiz giriş riskleriyle ilgili tutarlı bir stratejiye sahip olabileceklerini vurguladı.

Müzenin güvenliğiyle ilgili personelin daha fazla eğitim alacağını belirten Dati, eski, kullanıma uygun olmayan veya eksik olan ekipmanların yenileneceğini kaydetti.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

