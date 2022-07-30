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Spor

Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu zorlu 16 saati anlattı

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakika geçirdiğini ancak karaya ayak bastığında çok mutlu olduğunu söyledi.

Erkan Tiryaki   | 30.07.2022
Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu zorlu 16 saati anlattı

Ankara

21 yaşındaki yüzücü, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçmeyi başardı. O anları AA muhabirine anlatan Aysu, çok zor bir parkuru tamamladığını aktardı.

Aysu, çok fazla dalga olduğunu aktararak, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm." diye konuştu.

Genç sporcu, parkur sırasında tekneden aldığı gıdalarla ilgili, "İlk başta 45 dakikada bir, bir şeyler veriyorlar. Daha sonra yarım saate bir bana ipe bağlı bir şekilde, tekneye dokunmam yasak, protein tozu gibi şeyler veriyorlar. Midem bulanırsa diye teknede bulundurduğum bisküvi de var. Sırasıyla bunları da aldım. Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim." ifadelerini kullandı.


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