Dolar
43.37
Euro
51.43
Altın
5,092.23
ETH/USDT
2,916.00
BTC/USDT
88,100.00
BIST 100
13,013.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, insana dair

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı

Genç sporcu Emre Onuş ağabeyine özenerek 5 yaşında başladığı yüzmede 14 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 138 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

Mesut Karaduman  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Emre, ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken yüzmeye ilgi duydu ve bu spora yöneldi.

Antrenörlerin desteğiyle kendini geliştiren ve yarışlara katılan genç sporcu, bugüne kadar 14 Türkiye şampiyonluğu ile farklı kategorilerde 138 madalya kazandı.

Emre, geçen yıl Gençler Avrupa ve Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Emre, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda farklı kategorilerde 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı.

Genç sporcu, yeni madalyalar ve dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim Avrupa Şampiyonası"

Emre, AA muhabirine, sezonu 8 altın madalya ve 6 Türkiye rekoruyla tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Her şampiyonanın kendisi için önemli olduğunu belirten Emre, "Antalya'da milli takım seçmelerinin ardından kulüpler şampiyonası yapıldı. Milli takım seçmelerinde ilk günden Türkiye rekoru kırmam beni çok motive etti. Beş gün süren şampiyonada güzel mücadele ettik. Yeni rekorlar ve şampiyonluklar kazandık." diye konuştu.

Her zaman kürsüde yer almak için yüksek tempoda çalıştığını dile getiren Emre, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayarak "Şampiyonanın ardından toplam 138 madalyam oldu. Çalışmalarım daha sıkı ve planlı ilerliyor. Şimdi hedefim Avrupa Şampiyonası’na katılmak." dedi.

"Başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz."

Sporcunun antrenörü Sinan Saygı da Emre'nin Türkiye Şampiyonası'ndan çok iyi derecelerle döndüğünü belirtti.

Saygı, "Geçen yıl Avrupa ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu oldu. Geçen ay Türkiye Şampiyonası’nda 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı. Katıldığı organizasyonlarda kürsüde yer almayı başarıyor. Bu yıl da başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı" açıklaması
Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı

Trakya'da sis etkili oluyor

Tekirdağlı sanatçı balıkçıların zorlu yaşamını ahşaba yansıttı

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi
Yeşille mavinin buluştuğu Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 35 bin uçuş gerçekleştirildi

Yeşille mavinin buluştuğu Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 35 bin uçuş gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet