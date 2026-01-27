Dolar
43.40
Euro
51.56
Altın
5,092.70
ETH/USDT
2,913.00
BTC/USDT
88,025.00
BIST 100
13,148.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Esra Taşkın  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

Paris

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı görüşüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

Söz konusu tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Fransa'da bir yasanın Parlamento'dan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı tasarı metnini kabul etmesi gerekiyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı
İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor
MEB'in suça sürüklenen çocuklara yönelik el kitabı, rehber öğretmenlere yol gösteriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile Ankara'da görüştü

Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

ABD'de, sosyal medya şirketleri, gençlerin ruh sağlığına verdiği zarar hakkında jüriye ifade verecek

Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip
Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Altuğ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Altuğ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İsrail basını: Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getiriliyor

İsrail basını: Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet