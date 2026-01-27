Dolar
Dünya

Fransız şirketi Capgemini, göçmenlerin konumlarının tespit edilebilmesi için ICE'a destek sağlıyor

Dijital hizmetler sunan Fransız şirketi Capgemini'nin, göçmenlerin kimlikleri ve konumlarının tespit edilmesi için ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerine hizmet verdiği belirtildi.

Esra Taşkın  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Fransız şirketi Capgemini, göçmenlerin konumlarının tespit edilebilmesi için ICE'a destek sağlıyor

Paris

Kamu yayıncısı France Televisions'un araştırmasına göre, Fransız şirketi Capgemini, ABD'deki ICE ile farklı anlaşmalar imzaladı.

Halihazırda bu ülkede farklı bakanlıklarla işbirlikleri yapan Capgemini, Kasım 2025'te ICE'ın göçmenlerin kimlikleri ve konumlarının tespit edilmesine yönelik açtığı ihaleye katıldı.

Bu ihaleden büyük pay elde eden Capgemini'nin, söz konusu faaliyetler kapsamında toplam 365 milyon dolara kadar ücret alabileceği belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Capgemini'nin alacağı ücretin, aranan kişilerin adreslerini tespit etmedeki başarısına bağlı olduğu ifade edildi.

Göçmenlerin kimlikleri ve konumlarının tespit edilmesi için ICE ekiplerine hizmet veren Capgemini, yakın zamana kadar internet sitesinde, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme sürecini ve maliyetini azaltmak için çalıştığını belirtiyordu.

Capgemini'den yapılan açıklamada, grubun ABD'deki düzenlemeler nedeniyle gizli tutulan sözleşmelere ulaşma imkanı olmadığı savunuldu.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, konuk olduğu RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Fransız gruplarının sözleşmelerinin dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtti.

Vautrin, sözleşmelerin detaylarına vakıf olmadan bir sabah radyo programında yorum yapmanın kolay olduğunu kaydederek, insan haklarına saygı gösterilmesinin önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa'nın, ICE'ın işlediği zulümleri kınamasını ve çalışanlarına karşı yaptırım uygulanmasını talep eden önergeyi bugün Meclis'e sunuyoruz." ifadesini kullandı.

