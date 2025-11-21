Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak
TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçında öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.
Konya
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı