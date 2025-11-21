Dolar
42.45
Euro
48.90
Altın
4,055.11
ETH/USDT
2,660.80
BTC/USDT
81,338.00
BIST 100
10,838.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçında öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

Abdullah Doğan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

Konya

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek
Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada
Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik merkezi kurulacak
Bakan Tunç'tan çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona ilişkin paylaşım
"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı

Benzer haberler

Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

Konyaspor, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlayacak

Fatih Karagümrük, Konyaspor’u 2-0 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet