Dolar
16.58
Euro
17.57
Altın
1,828.09
ETH/USDT
1,200.00
BTC/USDT
20,876.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi
logo
Spor

Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Milli takım, Kanada'da 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde ev sahibinin yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Musa Samur   | 28.06.2022
Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Ankara

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Milletler Ligi’nin 3. hafta mücadelesi 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılacak.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada’nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

Maç programı

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alaplı Irmağı'nın taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu
Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Kanada’da bir altın madeninde 30 bin yıllık bozulmamış yavru mamut bulundu

Türk voleybolu 12 takımla Avrupa'da şampiyonluk kovalayacak

Türk voleybolu 12 takımla Avrupa'da şampiyonluk kovalayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'destek' talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'destek' talebi
Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde