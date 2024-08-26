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Spor

Hentbol Erkekler Süper Kupası Beşiktaş'ın

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Hentbol Erkekler Süper Kupası Beşiktaş'ın Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 6, Alperen Arabacı 2, İbrahim Ezzeldin 3, Enis Yatkın, Tilte 2, Martinez 1, Baran Nalbatoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 1, Castro Pena 4, Boada 1, Şevket Yağmuroğlu 5, Cvetko 7, Alper Aydın, Sorhaindo 2, Oğulcan Güney 3

Spor Toto: Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş 1, Sarp Seymen 3, Kemal Özdemir, Buğra Olgun, İbrahim Üçdağ 2, Durmuş Ali Tınkır 4, Mehmet Demirezen 4, Enes Gümüşok 4, Emre Keskin, Halil İbrahim Öztürk 7, Eray Karakoç 5, Ahmet Furkan Civan, Çetin Çelik 1, Mevlüt Kaan Günay, Bayram Kasırga 1

Devre: 20-11

Diskalifiye: Alp Eren Pektaş (Spor Toto)

İki dakika cezası alanlar: Sarp Seymen, Mehmet Demirezen (Spor Toto), Alperen Arabacı, İbrahim Ezzeldin, Boada, Cvetko, Martinez, Alper Aydın (Beşiktaş)

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.


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