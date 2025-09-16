Dolar
41.28
Euro
49.03
Altın
3,689.83
ETH/USDT
4,501.30
BTC/USDT
116,740.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü savunması

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) verildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü savunması Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Orkun Kökçü'nün hareketinin faul dahi olmadığı vurgulanarak, "Müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü’nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eylemini, faul dahi olmayan pozisyonun gerçek mahiyeti incelendiğinde ortada bırakın kural dışı bir hareketi, Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul dahi bulunmadığı, Orkun Kökçü’nün ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Festy Oseiwe Ebosele’nin vücudunun altında kaldığı ve bu sebeple futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, Kökçü’nün maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını derhal rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususu savunma dilekçemizde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasının talep edildiğine yer verilen açıklamada, "Bilinmesini isteriz ki futbolcumuz Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesine neden olan hareket, normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gerekirken faul olmayan bir hareket neticesinde futbolcumuz aleyhine kural dışı hareketten müsabakadan men cezası verilmesi durumu, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. Pozisyona ilişkin kamuoyuyla paylaşılan VAR kaydında hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirini ise kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
İzmir Yamanlar'da yanan ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü savunması

Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü savunması

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için organizasyon incelemeleri başladı

Süper Lig'de 3 erteleme maçı oynanacak

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek
Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor

Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor
Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet