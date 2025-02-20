Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Mersin
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.